مصر.. وفاة ضابط مظلات سابق أثناء تحليقه بالباراشوت خلال احتفالية ضخمة (فيديو)

توفي ضابط مظلات سابق بالجيش المصري يدعى، هاني شاكر خليل، أثناء قفزه بالباراشوت خلال الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة أضخم مائدة إفطار في العالم بمصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

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ووفقا لصديق الضابط المتوفي: " قال لي سأصلي صلاة العصر، وأعدي عليك لكي نطير قبل صلاة المغرب بربع ساعة، وبعدما طار وفتح علم مصر، ذهبت لأنتظره ولكن في لحظة سقط بجانبي، كنت متأكد أنه هيقوم لأنه سقط من ارتفاع بسيط وعلى الرمال يعني اسفنج".

وتابع: "ذهبت له فوجدته يقول "اعدلوني يا ولاد"، بس شكله كان غير مريح، وبعد وصول الإسعاف قال المسعف أنه مات".

وكان الضابط المصري هاني خليل، يستعد لعرض خلال احتفالية أضخم مائدة إفطار في العالم، إلا أنه وفقا لبعض وسائل الإعلام المصرية هبط بالخطأ على سيارة كانت متواجدة على الطريق، فأصيب على إثرها إصابات شديدة نقل على إثرها للمستشفى بسيارة إسعاف إلا أنه توفي في الحال.

المصدر: وسائل إعلام مصرية