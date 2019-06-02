الإمارات ترد على إعلان قطر بشأن تحفظها على بياني قمتي مكة الخليجية والعربية

اعتبرت الإمارات، في أول تعليق لها على تحفظ قطر على بياني القمتين الطارئتين الخليجية والعربية في مكة، أن هذا الموقف قد يعود إلى فقدان الحكومة القطرية سيادتها ونواياها "غير الصافية".

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة نشرها مساء الأحد، ردا على الإعلان القطري: "يبدو لي أن الحضور والاتفاق في الاجتماعات ومن ثم التراجع عن ما تم الاتفاق عليه يعود إما إلى الضغوط على الضعاف فاقدي السيادة أو النوايا غير الصافية أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة".

وأعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تحفظ بلاده على بياني قمتي مكة العربية والخليجية الطارئتين لوجود بنود تتعارض مع سياسة الدوحة الخارجية.

واعتبر آل ثاني أن قمتي مكة "تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين والحرب في ليبيا واليمن"، مضيفا: "كنا نتمنى أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران".

وشدد وزير الخارجية القطري على أن "بياني القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور فيهما".

المصدر: RT