اقترحت إيران على دول الخليج العربية إبرام معاهدة عدم اعتداء مع بعضها وتشكيل تحالف مع الأخرى منها، مؤكدة أن قوات البنتاغون بالبحرين وقطر والكويت في مرمى صواريخ الجمهورية الإسلامية.

وقال المستشار العسكري للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، اللواء يحيى رحيم صفوي، في حديث لوكالة "فارس"، اليوم الأحد، إن بلاده "تسعى على الدوام إلى إرساء علاقات ودية مع الدول الجارة، مضيفا: "إن استراتيجيتنا هي عدم النزاع مع الجيران وحتى أن إيران جاهزة لإبرام معاهدة عدم اعتداء مع الدول الجارة حيث جرى طرح هذا الموضوع من قبل وزير الخارجية (محمد جواد ظريف) مؤخرا، وبالطبع فإنني أقترح إبرام معاهدة عدم اعتداء مع بعض الدول وتشكيل تحالف مع البعض الآخر".

وأوضح صفوي: "إنني آمل بأن تعتبر دول المنطقة الأمريكيين والصهاينة أعداء لها بدل أن تعتبر إيران عدوة بإيحاءات من أفكار شيطانية".

وأشار صفوي إلى أن الأمريكيين لديهم أكثر من 25 قاعدة عسكرية في أنحاء المنطقة، منها قيادة القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية بالبنتاغون والتي تعتبرها إيران إرهابية في قطر، وقيادة القوات البرية في الكويت وقيادة القوات البحرية في البحرين، ويتواجد في هذه القواعد أكثر من 20 ألف عسكري.

وقال إن الأمريكيين يعلمون جيدا أن "هذه القوات في مرمى صواريخ إيران"، كما أن كل الأسطول الأمريكي والأجنبي في الخليج هو في مرمى صواريخ "ساحل – بحر" للقوة البحرية للحرس الثوري، موضحا أن "هذا المدى البالغ أكثر من 300 كيلومتر يصل من ساحل إيران إلى ساحل الدول المقابلة".

ولفت صفوي إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "قد أضفى الطابع الاقتصادي على الأمن ولن يدخل أبدا أي حرب إن لم تكن فيها جدوى اقتصادية"، وأضاف: "ترامب يعلم أن أي حرب مع إيران ستنتهي بهزيمته العسكرية وتكلفه نفقات اقتصادية كبيرة".

المصدر: فارس