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الغنوشي: إذا ترشح الشاهد للرئاسة سنعيد النظر في علاقتنا به

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الغنوشي: إذا ترشح الشاهد للرئاسة سنعيد النظر في علاقتنا به
AFP / FETHI BELAID
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية الإسلامية
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أكد رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، أنه في حال أعلن رئيس الوزراء يوسف الشاهد ترشحه للانتخابات الرئاسية ستعيد الحركة النظر في علاقتها به وبحكومته.

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وقال الغنوشي في تصريح لراديو "موزاييك أف أم" يوم الأحد، "نحن ما زلنا مع الشاهد في حكومة واحدة، لكن في حال أعلن ترشحه سيكون هناك وضع جديد يحتاج إلى إعادة نظر".

وأشار رئيس حركة النهضة إلى أن الشعبويات تمثل خطرا على كل الديمقراطيات، وأنه من غير المعقول أن يتحول رجل دين أو إعلامي أو رياضي في فترة وجيزة إلى رئيس دولة مستغلا شهرته.

كما أفاد أيضا بأن السياسية تتطلب التدرج.

المصدر: "موزاييك أف أم"

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