هطلت يوم السبت أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على مدينة مكة المكرمة والمراكز التابعة لها في السعودية.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن جميع إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كثفت جهودها بالتعاون مع رجال الأمن والمتطوعين والمتطوعات لتقديم الخدمات وتوفيرها في حال سقوط الأمطار من تصريف لمياه الأمطار، ونظافة، وتجفيف مداخل المسجد وساحاته، وصحن الطواف، وتنظيم حركة قاصدي المسجد، وتوزيع وجبات الإفطار.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أفادت سابقا بأنها نفذت الخطط الطارئة في مثل هذه الأجواء خصوصا مع ما يشهده المسجد الحرام من أعداد هائلة من الزوار والعمار في شهر رمضان المبارك.

وأكدت أن ذلك يتم وفق برامج زمنية ودورية أعدت مسبقا بطريقة مهنية تتناسب مع ظروف الزمان والمكان.

إلى ذلك، نشر أحد المدونين ويدعى أبو ثامر القرشي، مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" يوثق الأمطار الغزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية على مناطق قرب مكة المكرمة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية