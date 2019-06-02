قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن إسقاط طائرة مسيرة إماراتية (صور)

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، فجر الأحد، أن وحداتها أسقطت طائرة مسيرة تحمل علم الإمارات كان يستخدمها عناصر "الجيش الوطني الليبي" في معركة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي تشنها حكومة الوفاق ردا على هجوم "الجيش الوطني الليبي" على العاصمة: "قواتنا البطلة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية تسقط طائرة بدون طيار تحمل علم دولة الإمارات كانت تقوم بعمليات داعمة لمليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر جنوب طرابلس".

ونشر مكتب "بركان الغضب"، على صفحة العملية في موقع "فيسبوك"، صورا قال إنها لحطام الطائرة الإماراتية.

وقبل ذلك ذكرت قوات عملية "بركان الغضب" أنها تمكنت من تدمير 3 مدرعات إماراتية تابعة لمقاتلي "الجيش الوطني الليبي" خلال أعمال القتال يوم السبت.

وفي تصعيد خطير للتوتر في البلاد، أطلقت قوات "الجيش الوطني الليبي" التابعة للمشير خليفة حفتر والمهيمنة في شرق البلاد، يوم 4 أبريل الماضي، حملة واسعة للسيطرة على طرابلس، التي تتمركز فيها حكومة الوفاق الوطني، وقالت إنها تسعى لتطهير العاصمة من "الإرهابيين".

وتتهم حكومة الوفاق بقيادة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، بإصرار كلا من الإمارات ومصر وفرنسا بدعم قوات حفتر وتزويده بالأسلحة خرقا للقرارات الدولي ذات الصلة، بينما يوجه "الجيش الوطني الليبي" اتهامات مماثلة لتركيا وقطر، قائلا إنهما تؤيدان "مليشيات إرهابية" في ليبيا.

المصدر: RT