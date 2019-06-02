بغداد تدعو واشنطن إلى التخلي عن سياسة الحروب وتبني الحوار بدلا عنها

دعا العراق، اليوم الأحد، الولايات المتحدة إلى تبني نهج الحوار وتجنب سياسة الحروب في تعاملها مع أزمات المنطقة.

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وذكر بيان للرئاسة العراقية أن الرئيس، برهم صالح، خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، جوي هود، أكد"حرص العراق على اتباع الحوار البناء في معالجة الأزمات في المنطقة، والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور"​​​.

كما أكد الرئيس العراقي "ضرورة تجنب العراق آثار الصراعات والأزمات وفق مصالحه الوطنية في الاستقرار والازدهار"، بالإضافة إلى "بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على أساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة".

وتأتي تصريحات الرئيس العراقي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية اتهام واشنطن لطهران بتهديد المصالح الأمريكية.

المصدر: وكالات