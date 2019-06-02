اعتذر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، لسكان جنوب المملكة الذين تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي، متوعدا بمحاسبة المقصرين.

وقال الفالح في تغريدة على صفحته بـ"تويتر": "أعتذر شخصيا لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عُطل فنّي طارئ، وأؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع".

كما أفيد بأنه تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة إن شاء الله. وأعمل مع الأخوة في الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك.

شاكرًا تفهمكم مع صادق أسفي واعتذاري. — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) 1 июня 2019 г.

وأضاف الفالح: "أعمل مع الأخوة في الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك".

وقالت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، "نود الإفادة بأنه تمت إعادة الخدمة إلى ما يقارب 94 بالمئة من المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية من المملكة، ونعمل بشكل حثيث على إعادة الخدمة لجميع المشتركين خلال وقت قصير".

وأوضحت أنه تم توجيه فريق من المتخصصين في الوزارة لزيارة المناطق المتضررة، لتقصي أسباب الانقطاع، وإعداد خطة متكاملة لمنع تكرارها مستقبلا.

نود الإفادة بأنه تم إعادة الخدمة إلى ما يقارب ٩٤% من المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية من المملكة، ونعمل بشكلٍ حثيث على إعادة الخدمة لجميع المشتركين خلال وقتٍ قصير إن شاء الله. — وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (@SaudiMEIM) 2 июня 2019 г.

المصدر: RT