"صندوق تحيا مصر" يجهز 100 عروس (صور)

وزع "صندوق تحيا مصر" اليوم الأحد، 4 آلاف قطعة من الملابس والمفروشات الجديدة على 100 عروس من اليتيمات والأسر الأكثر احتياجا، كمشاركة في تجهيزاتهن للزواج بمناسبة عيد الفطر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ مبادرة "دكان الفرحة"، والتي وفر من خلالها الصندوق 250 ألف قطعة ملابس جديدة من مساهمات عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة، لتوزيعها على الطلاب الأولى بالرعاية بمختلف الجامعات والأسر الأكثر احتياجا.

وقال المدير المالي والإداري للصندوق، تامر عبد الفتاح، إن هذه المبادرة تهدف إلى "إدخال روح البهجة إلى أكبر عدد من الأسر خلال عيد الفطر المبارك".

كما أشار عبد الفتاح إلى أن محور الدعم الاجتماعي يتضمن أيضا "مبادرة سجون بلا غارمين والتي نجحت في فك كرب أكثر من 6200 غارم وغارمة حتى الآن، فضلا عن برنامج حماية أطفال بلا مأوى والذي نجح في حماية 16 ألف طفل حتى الآن سواء بإعادة دمجهم في أسرهم مرة أخرى أو بتسكينهم في دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن".

RT

RT

RT

المصدر: RT