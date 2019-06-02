حزب "تحيا تونس" ينتخب الشاهد رئيسا له

انتخب حزب "تحيا تونس"، اليوم الأحد، وهو حزب علماني تأسس هذا العام، رئيس الوزراء التونسي الحالي، يوسف الشاهد، رئيسا له.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سياسية أن الشاهد لا ينوي الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء بعد انتخابه زعيما لـ"تحيا تونس".

ويضم الحزب عددا من الوزراء في حكومة الشاهد ونوابا في البرلمان، ويقول قياديون في الحزب إن هدفه هو منافسة حزب "النهضة" في الانتخابات والحصول على أغلبية مريحة تمكنه من المضي في الإصلاحات الاقتصادية المعطلة.

ويأتي إعلان الحزب الجديد في يناير الماضي بعد أشهر من الخلافات بين قيادات حزب "نداء تونس" الذي يقوده نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وانضم إلى الحزب الجديد عشرات النواب المستقيلين من حزب "نداء تونس" ومستشارين في البلديات، متهمين حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس، بأنه يسعى لخدمة مشروعه الشخصي، بحسب "رويترز.

وتسعى القوى العلمانية في تونس إلى تكوين جبهة قوية لمنافسة حزب "النهضة" الإسلامي، الذي ترشحه استطلاعات الرأي المحلية للفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة.

المصدر: رويترز