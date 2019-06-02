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خالد بن سلمان ينشر تغريدة يمتدح فيها أخاه ولي العهد: اسمك سيكتب بمداد من ذهب

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خالد بن سلمان ينشر تغريدة يمتدح فيها أخاه ولي العهد: اسمك سيكتب بمداد من ذهب
AFP BANDAR AL-JALOUD Saudi Royal Palace
صورة تجمع محمد بن سلمان وشقيقه خالد مع عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج، نيويورك، 28 مارس 2018
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أعرب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير، خالد بن سلمان، عن إعجابه الكبير بشقيقه ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، في الذكرى السنوية الثانية لبيعة الأخير.

وقال الأمير خالد، في تغريدة نشرها مساء أمس السبت على حسابه في "تويتر" إن اسم شقيقه ولي العهد "سيكتب في صفحات التاريخ بمداد من ذهب"، وتابع مخاطبا شقيقه الأمير محمد:"كنت فيها يا سيدي، سدا منيعا أمام العدو، ونبراسا ملهما لشباب وطنك".

وتابع: "فسر بخطى عزك يا سيدي، ونحن جنودك من ورائك، تحت رايتك، ماضون دوما، بعون الله على دروب رفعة وطننا وعزه".

المصدر: RT

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