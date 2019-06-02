أعرب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير، خالد بن سلمان، عن إعجابه الكبير بشقيقه ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، في الذكرى السنوية الثانية لبيعة الأخير.

وقال الأمير خالد، في تغريدة نشرها مساء أمس السبت على حسابه في "تويتر" إن اسم شقيقه ولي العهد "سيكتب في صفحات التاريخ بمداد من ذهب"، وتابع مخاطبا شقيقه الأمير محمد:"كنت فيها يا سيدي، سدا منيعا أمام العدو، ونبراسا ملهما لشباب وطنك".

وتابع: "فسر بخطى عزك يا سيدي، ونحن جنودك من ورائك، تحت رايتك، ماضون دوما، بعون الله على دروب رفعة وطننا وعزه".

عامان على بيعة سمو سيدي #ولي_العهد ، ستكتب في صفحات التاريخ بمدادٍ من ذهب، كنت فيها يا سيدي، سداً منيعاً امام العدو، و نبراساً ملهماً لشباب وطنك، فسر بخطى عزك ياسيدي، ونحن جنودك من وراءك، تحت رايتك، ماضون دوماً، بعون الله على دروب رفعة وطننا وعزه.#ذكرى_بيعة_ولي_العهد — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) June 1, 2019

المصدر: RT