قررت السلطات المصرية بمحافظة البحر الأحمر منع استخدام الأكياس البلاستيكية، لما لها من انعكاسات سلبية، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وحماية الحياة البرية.

وبدأت الجهات المختصة في هذه المحافظة توزيع شنط بديلة على الموطنين، وجمع الأكياس البلاستيكية من الباعة في الأسواق، مع نشر التوعية اللازمة بأضرار البلاستيك، وقد لاقت التجربة الترحاب من المواطنين داخل السوق.

وقال محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، إن قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية يهدف إلى حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتي تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية، مما يؤثر بالتالي على صحة الإنسان.

RT

RT

RT

المصدر: RT