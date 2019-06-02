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إصابة 18 شخصا جراء انفجار سيارتين مفخختين في درنة شرقي ليبيا

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إصابة 18 شخصا جراء انفجار سيارتين مفخختين في درنة شرقي ليبيا
RT
انفجاران لسيارتين مفخختين في درنة شرقي ليبيا، 2 يونيو 2019
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أصيب 18 شخصا على الأقل بجروح مختلفة جراء انفجارين هزا صباح اليوم الأحد مدينة درنة شرقي ليبيا.

وقال مصدر أمني لـRT إن سيارتين مفخختين انفجرتا أمام مقر إحدى سرايا الجيش التابع للمشير خليفة حفتر، بمدينة درنة، مؤكدا أن مستشفى المدينة استقبل عددا من الجرحى.

من جانبه أفادت مصادر عسكرية ليبية بأن الانفجارين استهدفا جزيرة عزوز في مدينة درنة.

وأكد المكتب الإعلامي لمستشفى الوحدة في المدينة أن الانفجارين وقع أحدهما بجانب مقر كتيبة سليمان بواللهطي التي شاركت في القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي.

وكان "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر قد أعلن تحرير مدينة درنة من قبضة الإرهابيين في يونيو الماضي بعد معارك عنيفة بالمدينة.

المصدر: RT

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