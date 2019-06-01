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مصر.. ضبط مسؤول كبير بقضية رشوة ضخمة

أخبار العالم العربي

مصر.. ضبط مسؤول كبير بقضية رشوة ضخمة
Reuters Mohamed Abd El Ghany
(صورة أرشيفية)
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تمكنت الرقابة الإدارية في مصر من ضبط مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة، لتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة تقدر بحوالي نصف مليون جنيه (نحو 30 ألف دولار).

وذكرت "الرقابة" في بيان أن المتهم تلقى الرشى من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات، مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، بالإضافة إلى تغيير صفة بعض قطع الأراضي من إصلاح زراعي إلى سكني.

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وأضافت أنه بعد تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة، تم ضبط المستندات ومتحصلات الجريمة، حيث تولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين.

ووفقا لشهادات المتهمين في القضية، فقد اعترفوا بتفاصيل وقائع الرشوة الواردة بالتحريات، وتم حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، بحسب بيان الرقابة الإدارية.

المصدر: RT

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