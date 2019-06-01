بالفيديو.. كارثة تتكرر للمرة الرابعة في شهر رمضان بالكويت

في كارثة صادمة تتكرر للمرة الرابعة خلال شهر رمضان في الكويت، وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، العثور على طفل "لقيط" تم لفه داخل كيس ورميه في حاوية قمامة.

ونشر حساب "المجلس" اليوم السبت عبر "تويتر"، مقطع فيديو أظهر الطفل داخل كيس، ملقى في الحاوية وهو يبكي.

وأفاد المصدر بأنه تم العثور على الطفل اللقيط في حاوية بالجهراء، وتم نقله إلى المستشفى.

وأثار رمي الطفل في القمامة، غضبا بين الناشطين والمغردين، مستنكرين التصرف بهذه الطريقة، التي وصفوها بالقاسية.

العثور على لقيط في حاوية بالجهراء وتم نقله إلى المستشفى.. يذكر بأنه هذا الطفل يُعد هو اللقيط الرابع خلال شهر رمضان. pic.twitter.com/OsoPlcXrmt — المجلس (@Almajlliss) 1 июня 2019 г.

وكانت السلطات الأمنية الكويتية قد عثرت الأسبوع الماضي على طفل لقيط في مسجد بمدينة الصالحية في العاصمة.

الجهات الأمنية تعثر على طفل لقيط في مسجد بمدينة الصالحية في العاصمة #الكويت. pic.twitter.com/w0NGapU0u3 — المجلس (@Almajlliss) 27 мая 2019 г.

وفي الـ20 من شهر مايو 2019، أفاد موقع "قبس" الإلكتروني بأنه تم العثور على لقيط أمام أحد المساجد في منطقة جليب الشيوخ.

وأشار إلى أن رجال دوريات الفروانية نقلوا الطفل حديث الولادة إلى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج، نظرا لأن حالته الصحية كانت سيئة.

وبين الموقع الإلكتروني أن رجال المباحث باشروا التحقيقات للكشف عن أم الطفل، والذي تشير المعلومات الأولية إلى أنه من أم آسيوية.

المصدر: وسائل إعلام كويتية + تويتر