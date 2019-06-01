أكد النائب الأردني مصلح الطراونة، أن مصنعا جرى ضبطه في المنطقة الحرة، متهم بجرائم تهرب جمركي وضريبي ضخمة، إضافة إلى منع شخصيات من العيار الثقيل، من السفر والحجز على أموالهم.

وكتب الطراونة في "تويتر"، السبت: "والعلم عند الله: ضبط مصنع في المنطقة الحرة بجرائم تهرب جمركي وضريبي ضخمة ومنع شخصيات من العيار الثقيل من السفر والحجز على أموالهم".

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ووفقا لوسائل إعلام أردنية، فإن النائب الطراونة، أول من تحدث عن قضية "الدخان المزور" في البرلمان، وكشف تفاصيلها إلى الأجهزة الأمنية ومكافحة الفساد.

المصدر: وسائل إعلام أردنية