إعلان إنذار "التنبيه المتقدم" في المدينة المنورة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم السبت، إنذارا من نوع "تنبيه متقدم" على منطقة المدينة المنورة.
وشمل الإنذار محافظات ومراكز الحناكية، والعيص، والمدينة المنورة، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع.
وأشارت الهيئة إلى أن "الحالة الجوية تبدأ عند الساعة 02:00 من مساء يوم السبت وتستمر حتى الواحدة من صباح الأحد".
كما حذرت أيضا من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتساقط للبرد.
تنبيه متقدم - #منطقة_المدينة_المنورة - #الحناكية#العيص#المدينة_المنورة#المهد#بدر#وادي_الفرع#ينبع— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) 1 июня 2019 г.
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#الإنذار_المبكر#طقس_السعودية#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئةpic.twitter.com/rucnGKPjV8
المصدر: صحيفة "عكاظ" + تويتر