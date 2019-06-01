إعلان إنذار "التنبيه المتقدم" في المدينة المنورة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم السبت، إنذارا من نوع "تنبيه متقدم" على منطقة المدينة المنورة.

وشمل الإنذار محافظات ومراكز الحناكية، والعيص، والمدينة المنورة، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع.

وأشارت الهيئة إلى أن "الحالة الجوية تبدأ عند الساعة 02:00 من مساء يوم السبت وتستمر حتى الواحدة من صباح الأحد".

كما حذرت أيضا من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتساقط للبرد.

المصدر: صحيفة "عكاظ" + تويتر