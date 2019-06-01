قيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان لـ RT: اتفقنا مع المجلس العسكري على إخلاء "كولمبيا"

أكد القيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية، الطيب العباس، وصوله إلى اتفاق مع المجلس العسكري من أجل إخلاء منطقة "كولمبيا" سيئة السمعة.

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وتوجد هذه المنطقة على الحدود الشمالية لميدان اعتصام المتظاهرين، وتكثر فيها المتاجرة بالمخدرات بشكل علني وحوادث الاعتداء على المارة في شارع النيل.

وأضاف العباس أن كوادر النظام السابق يستغلون هذه المنطقة "لتشويه الثورة وتحويلها إلى منطقة مخدرات"، مؤكدا التزام قوى الحرية والتغيير بحدود الاعتصام بمنطقة القيادة العامة، وهي خالية تماما من المظاهر السلبية.

وأشار القيادي إلى أن ملف هذه المنطقة قد أثير قبل ثلاثة أسابيع، قبل أن تأتي الاستجابة من المجلس العسكري.

المصدر: RT