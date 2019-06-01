نائبة عراقية لـRT: المحاكم ستصدر أوراقا ثبوتية للمواليد خلال فترة سيطرة "داعش"

أكدت مقررة لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، وحدة الجميلي، اليوم السبت، تشكيل محاكم لتسجيل الأطفال الذين ولدوا في فترة سيطرة تنظيم "داعش" على ثلث مساحة العراق.

وقالت الجميلي لـRT إن "هذه المحاكم ستصدر شهادات ولادة لهؤلاء الأطفال بناء على أوراق إثباتات وإثباتات شهود، وستكون العملية أسهل للأطفال الذين ما زال والداهم على قيد الحياة".

وأضافت أن "هذا الأجراء الذي عملت عليه لجنة حقوق الإنسان والحكومة والقضاء العراقي، يجب أن يستمر لحين الانتهاء من هذه المشكلة، فليس من المعقول أن يبقى الأطفال العراقيون دون أوراق ثبوتية تضمن حقوقهم الصحية والتعليمية والغذائية".

وفي أوقات سابقة رفضت المحاكم العراقية إصدار أوراق ثبوتية للأطفال الذين ولدوا أثناء سيطرة تنظيم "داعش" على محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين.

المصدر: RT