مراسلنا: إطلاق نار في محيط ساحة الاعتصام بالخرطوم

دوت طلقات نارية اليوم السبت بالقرب من جسر النيل الأزرق، في محيط ساحة الاعتصام بالعاصمة السودانية الخرطوم، حسبما أفاد مراسلنا.

وذكر المراسل أن المنطقة تشهد تواجدا أمنيا كثيفا على الجسر الذي يمثل المدخل الشمالي لساحة الاعتصام.

كما نشر أحد النشطاء فيديو على صفحته في فيسبوك يظهر بدء عملية وضع متاريس في شارع النيل.

من جهتها، أوردت وكالة "نوفوستي" أن الشرطة العسكرية أطلقت النار على المحتجين المعتصمين بالقرب من مقر قيادة القوات المسلحة.

وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع عندما حاول رجال الشرطة العسكرية تفكيك المتاريس التي أقامها المعتصمون، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشاجرات وصدامات بين الجانبين، وأن رجال الأمن أطلقوا النار ردا على المحتجين.

المصدر: RT + نوفوستي