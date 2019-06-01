ما حقيقة فيديوهات "انسحاب الوفد القطري من قمة مكة"؟

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يظهر لحظة انسحاب وفد دولة قطر من قمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت أمس في مكة المكرمة.

ويظهر الفيديو الذي نشره النشطاء في "تويتر" بوسام "انسحاب قطر من قمة مكة" خروج أشخاص يرتدون ملابس رسمية من قاعة الاجتماع في بداية كلمة العاهل الأردني عبد الله الثاني.

فيديو | العاهل الأردني: #القمة_الإسلامية_بمكة تنعقد في وقتٍ حرج نحن في أمّس الحاجة للتوحد فيه. #الإخباريةpic.twitter.com/oSSkCB5Vay — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2019

ولا تستطيع RT التأكد مما إذا كان هؤلاء الأشخاص في الواقع أعضاء الوفد القطري الذي يترأسه رئيس الحكومة عبد الله بن ناصر آل ثاني، ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على الموضوع من قبل حكومة الدوحة أو القائمين على القمة.

المصدر: RT