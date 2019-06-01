 
مباشر

نصر الله: ترامب سيخسر الانتخابات إذا اندلعت الحرب مع إيران

أخبار العالم العربي

نصر الله: ترامب سيخسر الانتخابات إذا اندلعت الحرب مع إيران
AFP
الأمين العام لحزب الله اللبناني "حسن نصرالله" بمناسبة يوم القدس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxfc

أعرب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيخسر الانتخابات المقبلة إذا بدأت الحرب مع إيران.

إقرأ المزيد
نصر الله: لدينا صواريخ دقيقة تستطيع تغيير وجه المنطقة
نصر الله: لدينا صواريخ دقيقة تستطيع تغيير وجه المنطقة

وقال حسن نصر الله بمناسبة يوم القدس العالمي أمس الجمعة: "ليسمعني العالم أجمع، إن ترامب وكل أجهزة استخباراته تعلم أن الحرب على إيران تعني أن كل المنطقة ستشتعل وأن المصالح الأمريكية في المنطقة ستباد، وكل من تواطأ سيدفع الثمن، وأولهم إسرائيل وآل سعود. وما يهم ترامب أنه عندما تشتعل المنطقة سيصل برميل النفط إلى 200 أو 300 دولار، وبالتالي سيسقط في الانتخابات"، منوها بأن معادلة القوة هي التي تمنع الحرب.

وأضاف حسن نصر الله، أن "هؤلاء المساكين يريدون من ترامب أن يأتي ليفتعل الحرب بينما هو حساباته الدولار والنفط والمصالح، وليس لترامب مصلحة أن تتصالح إيران مع دول الخليج بل من مصلحته أن يواصل تخويف أنظمة الخليج من إيران، وأولوية ترامب هي الحرب الاقتصادية على إيران وغيرها من الدول".

المصدر: المنار

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الزعيم أعدم مبعوثه لترامب بالمطار".. إليك أغرب قصص وطرق إعدام كيم جونغ أون لمسؤوليه!