نصر الله: ترامب سيخسر الانتخابات إذا اندلعت الحرب مع إيران

أعرب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيخسر الانتخابات المقبلة إذا بدأت الحرب مع إيران.

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وقال حسن نصر الله بمناسبة يوم القدس العالمي أمس الجمعة: "ليسمعني العالم أجمع، إن ترامب وكل أجهزة استخباراته تعلم أن الحرب على إيران تعني أن كل المنطقة ستشتعل وأن المصالح الأمريكية في المنطقة ستباد، وكل من تواطأ سيدفع الثمن، وأولهم إسرائيل وآل سعود. وما يهم ترامب أنه عندما تشتعل المنطقة سيصل برميل النفط إلى 200 أو 300 دولار، وبالتالي سيسقط في الانتخابات"، منوها بأن معادلة القوة هي التي تمنع الحرب.

وأضاف حسن نصر الله، أن "هؤلاء المساكين يريدون من ترامب أن يأتي ليفتعل الحرب بينما هو حساباته الدولار والنفط والمصالح، وليس لترامب مصلحة أن تتصالح إيران مع دول الخليج بل من مصلحته أن يواصل تخويف أنظمة الخليج من إيران، وأولوية ترامب هي الحرب الاقتصادية على إيران وغيرها من الدول".

المصدر: المنار