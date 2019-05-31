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وزارة الدفاع القطرية تنشر فيديو من داخل قاعدة العديد الجوية

أخبار العالم العربي

وزارة الدفاع القطرية تنشر فيديو من داخل قاعدة العديد الجوية
Reuters
قاعدة العديد الجوية في قطر
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نشرت وزارة الدفاع القطرية اليوم الجمعة مقطع فيديو على حسابها الرسمي في "تويتر" من داخل برج المراقبة في قاعدة العديد الجوية القطرية.

وقالت الأمريكية كريستين أوينز وهي برتبة رقيب: "هنا برج المراقبة الجوية، نحن على اتصال بكل الطائرات وسنستمر في الحفاظ على استمرارية المهمة، إننا نتعامل مع الطائرات القطرية، وهذا فرق كبير".

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وأضافت: "هنا يعمل موظفونا وموظفوهم سويا وفي نفس الوقت يدا بيد، نوصل المعلومات لبعضنا، وإنه لأمر ضروري أن نفهم بعضنا ومن أين يأتي الآخر".

وتابعت بالقول: "في بعض الأحيان يجب اتخاذ بعض القرارات المهمة.. وأنا كمشرف أمريكي ومراقب ملاحة قطري قد أحتاج أن أقول: أوقف ذلك الشخص قليلا، أو أفعل هذا أو ذاك.. سأستمع إليهم ويستمعون إليّ.. يجب أن نعمل سويا، وعليه يجب ألا ننشغل بالزي فقط يجب أن نقوم بالمهمة معا".

من جهته صرح الملازم حامد الجناحي قائلا: "هنا في قاعدة العديد الجوية نجد طائرات القوات الجوية الأمريكية، وهي قاعدة كبيرة للقوات الأمريكية، وهي في نفس الوقت قاعدة لقواتنا الجوية القطرية، الأمريكيون يقومون بعمل جيد، ونعمل كفريق واحد في البرج، إنهم يساعدوننا كثيرا ونتبادل الخبرات أيضا".

وأضاف: "يجد الأمريكيون الفرصة لرؤية تجربة مختلفة لضباط الملاحة الجوية ويتدربون معنا ولهذا فهي تجربة ممتازة لنا".

المصدر: وزارة الدفاع القطرية

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