بالفيديو.. الملك سلمان يصافح رئيس وزراء قطر مجددا

صافح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس وزراء قطر ووزير داخليتها، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، هي الثانية خلال يومين في مكة المكرمة.

واستقبل العاهل السعودي رئيس الوزراء القطري، مساء اليوم الجمعة، قبيل انطلاق أعمال القمة الإسلامية العادية الـ14 في قصر الصفا بمكة، وتصافح الملك سلمان وآل ثان وتبادلا حديثا سريعا استمر 6 ثوان.

وهذه المصافحة هي الثانية بينهما حيث جرت الأولى خلال استقبال الملك سلمان لآل ثاني قبيل القمة الخليجية الطارئة المنعقدة في مكة مساء الخميس.

وتشارك قطر للمرة الأولى على مستوى عال في اجتماعات تستضيفها السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية، يوم 5 يونيو 2017، حينما أعلنت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البرية والجوية والبحرية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب والانحراف عن محيطها الخليجي، وهو ما تنفيه الدوحة.

المصدر: RT