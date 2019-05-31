أعلن الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن جماعته تمتلك صواريخ دقيقة بالعدد الكافي تستطيع "تغيير وجه المنطقة" وتطال "كافة الأهداف المطلوبة" في إسرائيل.

وقال نصر الله في خطابه بمناسبة يوم القدس العالي: "نحن لدينا صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي وتطال كل الأهداف المطلوبة في الكيان الصهيوني وهذه الصواريخ تستطيع أن تغير وجه المنطقة والمعادلة".

وأضاف أن "أي قصف إسرائيلي لأي هدف للمقاومة في لبنان يرتبط بمسألة الصواريخ نحن سنرد عليه بشكل مباشر وبقوة"، مشيرا إلى أن "العدو لا يقصف الصواريخ لأنه يعرف أننا سنرد الصاع صاعا إن لم يكن صاعين".

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وأشار إلى أنه لا توجد في لبنان مصانع للصواريخ الدقيقة، مضيفا: "لو كانت لدينا مصنع للصواريخ الدقيقة اليوم لكنت أعلنت عن ذلك".

وأكد أن بدء النقاش مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع غير مقبول، مصرا على أنه "من حقنا أن نمتلك أي سلاح ونصنع أي سلاح للدفاع عن أنفسنا".

وتابع: "إذا الأمريكي سيبقى يفتح هذا الملف سأقول لكم نحن لدينا القدرة الكاملة للتصنيع وسنؤسس مصنعا للصواريخ الدقيقة في لبنان"، مضيفا: "باستطاعتنا تصنيع الصواريخ الدقيقة وبيعها لدعم الخزينة اللبنانية".

المصدر: المنار