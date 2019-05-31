مصر.. قرار لوزير المالية بتثبيت الدولار الجمركي

قرر وزير المالية المصري تثبيت سعر الدولار الجمركي عند معدلاته الحالية (16 جنيه للدولار) بالنسبة للسلع الإستراتيجية.

ويشمل القرار أيضا السلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع.

وسوف يتم العمل بهذه الأسعار إعتبارا من يوم 1 يونيو حتى 30 يونيو 2019.

المصدر: RT