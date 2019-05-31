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الرياض تنفي صحة الأنباء عن زيارة ولي العهد السعودي للبنان

أخبار العالم العربي

الرياض تنفي صحة الأنباء عن زيارة ولي العهد السعودي للبنان
Reuters
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
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نفت السعودية صحة الأنباء التي تحدثت عن زيارة قريبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى بيروت، تزامنا مع انطلاق مؤتمر سيدر الذي من المتوقع أن يجمع مساعدات للبنان.

وأصدر المكتب الإعلامي في السفارة السعودية لدى بيروت، اليوم الجمعة، بيانا، قال فيه: "ما يتم تناقله في بعض المواقع الإلكترونية والإعلامية حول زيارة ولي العهد السعودي... إلى لبنان الشهر المقبل لا أساس له من الصحة، نأمل من الإخوة الإعلاميين التأكد من المعلومات قبل نشرها".

وسبق أن نقلت "وكالة الأنباء المركزية" اللبنانية أنها "علمت" بأن الأمير محمد "سيزور بيروت الشهر المقبل في إطار زيارة بالغة الدلالات شكلا ومضمونا، في تزامنها مع إطلاق قطار (مؤتمر) سيدر ومساعداته التي سيحط أيضا في بيروت لأجلها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ومع بدء موسم السياحة والاصطياف المرتقب أن يشكل الخليجيون هذا العام حجر زاويته".

وأقر مجلس الوزراء اللبناني، يوم 27 مايو، موازنة تقشف لكي يتمكن لبنان من تلقي مليارات الدولارات مساعدات من أجل تعزيز اقتصاده.

وسبق أن تعهد المانحون في مؤتمر سيدر المنعقد العام الماضي في باريس بتقديم 11 مليار دولار في شكل مساعدات وقروض ميسرة للبنان الذي وعد بخفض إنفاقه العام وخصوصا في قطاع الكهرباء.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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