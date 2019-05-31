شدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على أن "المملكة ستتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية".

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الجمعة: "نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية".

وأضاف: "سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا".

نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) 31 мая 2019 г.

وشن العاهل السعودي خلال القمة الخليجية الطارئة التي انعقدت في مكة المكرمة يوم الخميس، هجوما لاذعا على إيران، واتهمها برعاية "الإرهاب" في المنطقة وتهديد الأمن الدولي.

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وقال الملك سلمان، في كلمة افتتاحية للقمة إن هذا الاجتماع ينعقد في ظل "تحديات مباشرة تهدد الأمن والاستقرار إقليميا دوليا".

وتابع العاهل السعودي: "لقد استطعنا في الماضي تجاوز العديد من التحديات التي استهدفت الأمن والاستقرار، وكذلك الحفاظ على المكتسبات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا، وسنعمل معا بحول الله لمواجهة كافة التحديات والتهديدات بعزم وحزم".

وشدد في كلمته على أن "ما يقوم به النظام الإيراني من تدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتطوير برامجه النووية والصاروخية، وتهديده لحرية الملاحة العالمية بما يهدد إمدادات النفط للعالم، يعد تحديا سافرا لمواثيق ومبادئ وقوانين الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين".

واتهم الملك سلمان إيران بـ"دعم الإرهاب عبر أربعة عقود وتهديد الأمن والاستقرار بهدف توسيع النفوذ والهيمنة"، معتبرا أن ذلك "عمل ترفضه الأعراف والمواثيق الدولية".

المصدر: وكالات + تويتر