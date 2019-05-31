نصر الله: مواجهة "صفقة القرن" واجبنا بكل المعايير

أعلن الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن مواجهة ما يسمى بـ "صفقة القرن" حول التسوية الشرق أوسطية التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "واجب بكل المعايير".

وقال نصر الله في كلمة ألقاها بمناسبة يوم القدس، اليوم الجمعة: "واجبنا هو مواجهة صفقة القرن وهذا واجب ديني اخلاقي قومي سياسي وواجب بكل المعايير لانها صفقة الباطل وتضييع الحقوق والمقدسات".

وأضاف نصر الله: "المسؤولية واضحة بضرورة مواجهة هذه الصفقة ونحن بامكاننا افشالها ومواجتها وكل الحقائق تؤكد اننا نمشي بهذا المسار".

وأشار الأمين العام لـ"حزب الله" إلى أن "أمريكا وإسرائيل ومعها أنظمة في المنطقة تعمل لتنفيذ هذه الصفقة، بينما يوجد محور يرفضها ويواجهها وهناك صراع بينهما، ولذلك يجب أن يكون لدينا كل الوضوح والأمل والبصيرة بأننا نستطيع أن نمنع هذه الجريمة التاريخية من أن تتحقق على أرضنا ومنطقتنا".

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واتهم نصر الله "بعض الأنظمة" بأنها تعمل لتكون إسرائيل "هي محور المنطقة بما يقابله من تصفية للقضية الفلسطينية والقدس وحقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "من عام 2000 إلى 2011 كانت هناك محاولة أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية بإعطاء الفلسطينيين بعض الفتات، لكن بعد انتصار المقاومة في لبنان وفلسطين حضروا مشروعهم للقضاء على دول وفصائل المقاومة".

وتابع: "بعد العام 2011 أراد الأمريكي وكل من دخل على خط ما سمي بالربيع العربي، أن يأخذ ثمرة فاسدة هي صفقة ترامب المطروحة اليوم"، مضيفا: "ما يجري يظهر أنهم لا يعرفون التاريخ ولا يفهمون مبادئ وقيم شعوب الأمة والمنطقة ولذلك أخطأوا بالتشخيص".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق عن نيته وضع خطة لتسوية النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ووصفها بـ "صفقة القرن". ولم يتم الكشف عن كامل تفاصيل الخطة رسميا بعد، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن أن الإدارة الأمريكية ستكشف عن خطتها بعد شهر رمضان الجاري.

المصدر: المنار