 
مباشر

رئيسا الأركان الروسي والتركي يبحثان وقف إطلاق النار في إدلب

أخبار العالم العربي

رئيسا الأركان الروسي والتركي يبحثان وقف إطلاق النار في إدلب
Sputnik
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxe4

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف في اتصال هاتفي مع نظيره التركي ياشار غولر وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن غيراسيموف بحث مع غولر "إجراءات وقف إطلاق النار في إدلب"، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول "ضمان الاستقرار في المنطقة".

إقرأ المزيد
الكرملين: وقف إطلاق النار في إدلب مسؤولية تركيا
الكرملين: وقف إطلاق النار في إدلب مسؤولية تركيا

ويأتي ذلك على خلفية توتر الأوضاع في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية، حيث ينشط العديد من الجماعات المسلحة.

وسبق لمجلس الأمن القومي التركي أن تحدث عن "هجمات النظام السوري ضد المدنيين" في المنطقة.

فيما ذكرت موسكو اليوم الجمعة بأن الجانب التركي هو الذي يتحمل المسؤولية عن وقف هجمات المسلحين على المدنيين حسب الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين روسيا وتركيا في سبتمبر الماضي بشأن الاستقرار في إدلب.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الزعيم أعدم مبعوثه لترامب بالمطار".. إليك أغرب قصص وطرق إعدام كيم جونغ أون لمسؤوليه!