 
مباشر

العراق: تصريحات ترامب الأخيرة حول إيران خطوة في الاتجاه الصحيح

أخبار العالم العربي

العراق: تصريحات ترامب الأخيرة حول إيران خطوة في الاتجاه الصحيح
Reuters KHALID AL-MOUSILY
وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxdv

رحب وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم بالتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع إيران.

وجاء في بيان للوزير العراقي، أورده الموقع الرسمي للخارجية العراقية اليوم الجمعة، أن "موقف العراق واضح، وصريح من الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الايرانية، وهو التهدئة، ومنع نشوب حرب في منطقتنا".

وأضاف: "يتطابق هذا الموقف مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب حول التهدئة في المنطقة، وعدم النية في شن أي حرب".

إقرأ المزيد
ترامب يؤكد مجددا استعداده للتفاوض مع طهران في حال أرادت ذلك
ترامب يؤكد مجددا استعداده للتفاوض مع طهران في حال أرادت ذلك

وأكد الوزير أن العراق يعتبر تصريحات ترامب الأخيرة "مهمة ودقيقة وخطوة في الاتجاه الصحيح لتهدئة الوضع في المنطقة".

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حول أن واشنطن لا تسعى لتغيير النظام في إيران، وأعرب عن قناعته بأن إيران تريد أن تتفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكدا استعداد واشنطن لذلك.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملك الأردن بملابس الإحرام وعنترة يستقبل القادة.. مواقف وطرائف بالقمم الطارئة في مكة