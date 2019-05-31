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مصر تستعد لتسجيل فعالية جديدة في موسوعة "غينيس" (صور)

أخبار العالم العربي

مصر تستعد لتسجيل فعالية جديدة في موسوعة
غينيس
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انتهت العاصمة الإدارية في مصر من التجهيزات النهائية لأطول مائدة إفطار في العالم تعد حاليا فيها، والتي تنظم تحت عنوان "مصر بتفطر في العاصمة الإدارية".

مصر تستعد لتسجيل فعالية جديدة في موسوعة مائدة الإفطار العاصمة الإدارية بمصر
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ومن المقرر أن تدخل هذه المائدة موسوعة غينيس بكسر الرقم القياسي لأطول مائدة إفطار في العالم، غدا السبت.

وتقع المائدة بجوار فندق الماسة الجديد، وخصص مدخل ببوابة كبيرة صممت على الطراز الإسلامي لمواكبة الحدث، وذلك في الجهة الشرقية من المنطقة السكنية بالمشروع والطريق الإقليمي في منطقة الحي الحكومي.

وسجلت المائدة إلكترونيا حتى يتمكن مسؤولو "غينيس" من رصد وحصر الأرقام الدقيقة التي شاركت في الإفطار وكسر الرقم القياسي السابق من عدمه والمسجل لصالح إحدى مدن دولة الإماراتية.

مصر تستعد لتسجيل فعالية جديدة في موسوعة المائدة

ومن المقرر أن يجتمع نحو 7 آلاف مواطن على مائدة إفطار واحدة داخل العاصمة الجديدة، من عمال وفنيين ومهندسين ومقاولين وأصحاب شركات تعمل هناك، إضافة إلى المواطنين الذين سجلوا رغبتهم في المشاركة في الحدث من خلال موقع التسجيل الإلكتروني.

المصدر: الدستور

 

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