العاهل المغربي يبعث برسالة للملك سلمان

أكدت المملكة المغربية دعمها لما جاء في البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بمكة المكرمة، والذي دان الهجمات التي استهدفت محطتي ضخ نفط في السعودية وناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات.

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وأعرب العاهل المغربي، في برقية بعثها إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن "إدانته الشديدة لهذه الأفعال البئيسة التي تروم المس بأمن واستقرار وطمأنينة بلدكم الطيب".

وأضاف العاهل المغربي: "وبقدر ما نشجب ونستنكر هذه الأفعال الإرهابية، نؤكد لكم تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها الدائم إلى جانبها من أجل التصدي لكل التهديدات والاعتداءات التي تستهدفها أيا كانت أشكالها ومبرراتها".

وفي السياق ذاته، شدد البيان الختامي الصادر عن القمة الطارئة على أن "الدول العربية تسعى إلى استعادة الاستقرار الأمني في المنطقة، وأن السبيل الحقيقي والوحيد لذلك إنما يتمثل في احترام جميع الدول في المنطقة لمبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سياداتها".

يذكر أن المملكة المغربية كانت قد قطعت، السنة الماضية، علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، احتجاجا على ما قالت إنه "تورط حزب الله اللبناني في تدريب مليشيات تنظيم جبهة البوليساريو" الصحراوية.

المصدر: هسبريس