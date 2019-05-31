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لبنان.. تبرئة ضابطة من "فبركة ملف التعامل مع إسرائيل"

أخبار العالم العربي

لبنان.. تبرئة ضابطة من
Globallookpress
المقدم سوزان الحاج-أرشيف
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قضت المحكمة العسكرية في لبنان، بإبطال التعقبات بحق المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، في قضية فبركة ملف "التعامل مع إسرائيل" للممثل زياد عيتاني.

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وجاء قرار المحكمة، الخميس، بعد قرابة 10 أشهر من انطلاق التحقيقات معها ومع المقرصن إيلي غبش، في يوليو من العام الماضي.

وأبطلت المحكمة ملاحقة الحاج لعدم توافر عناصر الجرم بحقها، لكنها أدانتها بجرم كتم معلومات، وحبستها لمدة شهرين، وغرمتها مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية، فيما غرمت غبش، وأنزلت عقوبة الأشغال الشاقة به مدة 3 سنوات، وخفضت العقوبة إلى السجن سنة واحدة.

وبناء على قرار المحكمة، غادرت سوزان الحاج إلى منزلها لأنها كانت قد أوقفت هذه المدة قبل إخلاء سبيلها، كذلك يغادر غبش إلى منزله لانقضاء المدة المحكوم بها.

وكان القضاء اللبناني أصدر في يونيو من العام الماضي، قرارا قضى ببراءة الفنان زياد عيتاني من قضية "التعامل مع إسرائيل"، وأحال المقدم الحاج والمقرصن إيلي غبش للمحكمة العسكرية.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

 

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