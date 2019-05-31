بن زايد: أمن المنطقة مسؤولية للعرب ويجب بناء موقف موحد وفاعل للتعامل مع المخاطر

دعا ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العالم العربي إلى بناء موقف فاعل وموحد للتعامل مع التحديات والمخاطر التي يواجهها، مشددا على أن أمن المنطقة مسؤولية للعرب أنفسهم.

وقال بن زايد، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في كلمة ألقاها ليلة الخميس إلى الجمعة خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة في مكة المكرمة بدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن "الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات والمخاطر التي تواجهها، تضع الدول العربية أمام مسؤولية تاريخية من أجل بناء موقف عربي فاعل وموحد للتعامل مع هذه التحديات والمخاطر، بما يصون سيادة العرب وأمنهم ومصالحهم العليا، ويتصدى لمحاولات التدخل في شؤونهم، ويضمن حق الشعوب العربية في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية".

ونقل بن زايد إلى القادة العرب المشاركين في القمة، تحيات الرئيس الإماراتي ووالده، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مؤكدا "دعمه الكبير والمطلق لجهودهم"، فيما أشار ولي عهد أبو ظبي إلى أن "البعد العربي يمثل بعدا أصيلا وجوهريا" في سياسة الإمارات الخارجية.

واعتبر أن هناك إدراكا متناميا على الساحة العربية لحقيقة أن التهديدات الحالية "تستهدف الجميع من دون استثناء، وأن التعامل معها يجب أن يكون من خلال تعزيز وتفعيل الأمن الجماعي العربي بمفهومه الشامل".

وختم بن زايد بالقول: "على الرغم من أن استقرار المنطقة العربية يمثل مصلحة عالمية لما للمنطقة من أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى العالم كله سواء على المستويات الاقتصادية أو السياسية أو الجغرافية أو الدينية أو غيرها، فإن المسؤولية الكبرى عن ضمان أمن المنطقة واستقرارها تقع على كاهل العرب أنفسهم في المقام الأول، ومن هنا تأتي الأهمية الكبيرة للقمة العربية في مكة المكرمة من حيث توقيتها ومكانها والرسالة التي تنطوي عليها".

واستضافت مكة، ليلة الخميس إلى الجمعة، قمتين طارئتين خليجية وعربية دعا لعقدهما العاهل السعودي بعد الهجمات الأخيرة على محطي ضخ النفط في السعودية و4 سفن شحن قرب مياه الإمارات.

المصدر: وام