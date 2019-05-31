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نجل الحريري يشارك في قمتي مكة بالزي السعودي

أخبار العالم العربي

نجل الحريري يشارك في قمتي مكة بالزي السعودي
Reuters FRANCOIS LENOIR
رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري- أرشيف
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، صورة لنجل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بالزي السعودي، خلال مشاركته مع والده في قمتي مكة المكرمة.

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وتداول ناشطو مواقع التواصل صورا لحسام، الابن الأكبر لسعد الحريري، مرتديا الزي السعودي التقليدي، خلال لقاء والده مع الرئيس العراقي برهم صالح.

وشارك حسام والده، في أعمال قمتي مكة، وظهر في أكثر من صورة يجلس خلفه، مع الوفد اللبناني.

وتعد مشاركة نجل الحريري، في حدث سياسي رسمي عربي، الأولى من نوعها، وكان آخر ظهور سياسي له في فرنسا، بعد عدول والده عن الاستقالة في نوفمبر عام 2017، وتوجهه من الرياض إلى باريس، ثم إلى بيروت.

المصدر: RT

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