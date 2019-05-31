تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، صورة لنجل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بالزي السعودي، خلال مشاركته مع والده في قمتي مكة المكرمة.

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وتداول ناشطو مواقع التواصل صورا لحسام، الابن الأكبر لسعد الحريري، مرتديا الزي السعودي التقليدي، خلال لقاء والده مع الرئيس العراقي برهم صالح.

الحريري بالسعودية و في الوسط ابنه حسام سعد الحريري 🙂



انا شخصياً فكرتو شي شيخ سعودي 🙂 pic.twitter.com/n5dlAYDJwF — mohamad saleh (@mohamad_saleh84) 31 мая 2019 г.

وشارك حسام والده، في أعمال قمتي مكة، وظهر في أكثر من صورة يجلس خلفه، مع الوفد اللبناني.

اجمل ما في الصورة هو حسام الحريري / ابو سعد

قاهر جماعة الممانعة بوجودو بالقمة العربية الى جانب الرئيس الحريري @saadhariripic.twitter.com/TYcjfEUuGt — hayssam taleb (@hayssam2011) 31 мая 2019 г.

وتعد مشاركة نجل الحريري، في حدث سياسي رسمي عربي، الأولى من نوعها، وكان آخر ظهور سياسي له في فرنسا، بعد عدول والده عن الاستقالة في نوفمبر عام 2017، وتوجهه من الرياض إلى باريس، ثم إلى بيروت.

المصدر: RT