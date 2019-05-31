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فصائل عراقية مسلحة تحيي "يوم القدس" العالمي الذي دعا إليه الخميني

أخبار العالم العربي

فصائل عراقية مسلحة تحيي
RT
بغداد
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أحيت فصائل شيعية مسلحة في العراق، اليوم الجمعة، "يوم القدس" العالمي الذي دعا إليه زعيم الثورة الإيرانية الراحل روح ألله الخميني والذي جعله آخر جمعة من كل شهر رمضان.

وقال مراسل RT إن "يوم القدس" العالمي أحيي في أكثر من محافظة عراقية، وجرى الاحتفال الرسمي في العاصمة بغداد بحضور عدد من قيادات الحشد الشعبي ومجموعة سياسيين، بالإضافة إلى السفير الفلسطيني في العراق.

وقطعت القوات الأمنية العراقية عددا من الطرق لتسهيل عملية إحياء هذه المناسبة التي ندد المشاركون فيها بأمريكا وإسرائيل والسعودية، وقد رسم العلم الإسرائيلي على الأرض ورفعت لافتات تتحدث عن حتمية زوال إسرائيل.

ومن ضمن الشعارات التي رفعت "يا قدس إننا قادمون".

المصدر: RT

 

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