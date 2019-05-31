مصدر خاص: 3 إعلاميين يؤسسون شركة في سوريا ولكن ليس لاستيراد النفط

نفى مصدر خاص صحة الأنباء القائلة إن 3 إعلاميين (سوريان وتونسي) أسسوا شركة تعمل في مجال تجارة النفط والغاز.

وقال مصدر من هذه الشركة لـRT إن هذه الأنباء تفتقر إلى الكثير من الدقة، بل أن كثيرا من الإضافات والتأويلات أضيفت، دون تحقق، وتساءل: شركة رأسمالها 5 ملايين ليرة (نحو 10 آلاف دولار) موزعة على شركاء ثلاثة، كيف تستطيع الاستثمار في تجارة النفط والغاز؟

وأوضح المصدر أن الشركة بدأت من فكرة تنظيم رحلات سياحية بين سوريا وتونس، وطرح الفكرة أحد التونسيين العاملين في مجال الإعلام، بعد زيارات عدة إلى سوريا، واتفق مع اثنين من العاملين في الإعلام السوري على العمل ضمن مجال السياحة وتنظيم رحلات للسوريين إلى تونس والتونسيين إلى سوريا، وكان للشركة تجربة واحدة بتنظيم رحلة للسوريين إلى تونس نهاية العام الماضي بالتعاون مع طيران "أجنحة الشام".

ووصف المصدر تلك الرحلة بأنها "كانت ناجحة، ولها أصداء حتى على الصعيد السياسي وكسر جمود العلاقات بين البلدين". وأضاف: "وبهدف قوننة العمل تم الاتفاق على تأسيس شركة، وتم تكليف محام للعمل على تأسيسها وفق القانون والأنظمة السائدة".

وأوضح المصدر أن ما أثار سوء الفهم هو ما تم ذكره ضمن بيانات الشركة، إذ جرت العادة أن يضيف المحامون إلى مجالات عمل الشركة التي يقومون بتأسيسها، كل ما هو مسموح به، وقد وضع محامي الشركة في السجل التجاري أن نشاطها سيشمل السياحة واستيراد النفط والغاز.

وصادقت وزارة التجارة الداخلية على تأسيس الشركة وفق الأصول، وقامت بنشر قرار المصادقة، كما تفعل مع عشرات الشركات التي يرد أيضا في مجالات عملها عدد من التخصصات.

وأشار المصدر إلى أن السجل التجاري للشركات المنشأة في سوريا يتضمن حقها بالعمل في كثير من المجالات حتى لو لم يقع ضمن نطاق نشاطها الحقيقي، وهي إضافة قانونية يقوم بها المحامون ضمن الأصول.

وكان عدد من المواقع أعاد نشر الخبر الذي نشره موقع "الاقتصادي" وذكر فيه أن وزارة التجارة الداخلية وافقت على تأسيس شركة "ميديتيرينيان" برأسمال 5 ملايين ليرة سورية، وقال إن ملكية الشركة تعود لثلاثة إعلاميين هم السوريان: طالب قاضي أمين (معاون وزير الإعلام ورئيس المجلس الوطني للإعلام سابقا)، ووسام تاجو، إضافة إلى الإعلامي التونسي زهير الحاج قاسم اللطيف.

المصدر: RT