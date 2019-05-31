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تعرّف على "قصر الصفا" الذي يحتضن القمم الثلاث في مكة!

أخبار العالم العربي

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نشرت وسائل إعلام سعودية معلومات حول قصر الصفا، المطل على مكة المكرمة، حيث تستضيف السعودية فيه القمم الثلاث، العربية والخليجية والإسلامية.

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وذكرت صحيفة "عكاظ" أن قصر الصفا يقع شرقي البيت العتيق، و"يطل على الحرم المكي، وأحد أشهر القصور الرسمية على المستويين العربي والإسلامي، لمجاورته أقدس وأطهر بقاع الأرض".

وأوضحت الصحيفة أن القصر "شيد في عهد الملك فهد بن عبد العزيز على قمة جبل أبي قبيس، في الجهة الشرقية للمسجد الحرام، والذي كان يسمى في الجاهلية (الجبل الأمين)، لأن الركن الأسود كان مستودعا فيه عام الطوفان".

وتوقعت الصحيفة أن "القمم الثلاث المنعقدة في الليالي المباركة من رمضان بإطلالتها على البيت العتيق تحت سقف قصر الصفا على قمة الجبل الأمين ستنتج للأمة الإسلامية رخاء وازدهارا وحفظا لسلامها واستقرارها وترابطا بصفوفها وردعا لأعدائها".

المصدر: عكاظ

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