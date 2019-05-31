مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس وبيت لحم

قتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في القدس بذريعة طعن، كما تم استهداف فتى توفي في الحال، أثناء محاولته التسلل عبر الجدار العازل بمنطقة وادي الحمص شمال بيت لحم لدخول القدس.

وقالت مراسلتنا أن الفلسطيني الذي حاول التسلل عبر الجدار هو فتى ويدعى عبد الله لؤي غيث (15 عاما) من الخليل، فيما أصيب شاب آخر (21 عاما) في نفس المكان برصاصة في البطن.

من جهتها ذكرت وكالة "معا" أن الجيش أطلق النار على شبان أثناء محاولتهم التسلل عبر الجدار والدخول إلى مدينة القدس بالقرب من قرية دار صلاح شرق بيت لحم للصلاة في المسجد الأقصى، ما أدى إلى مقتل طفل عمره 15عاما.

ونقلت وكالة "معا"عن مصادر محلية أن الجيش اطلق النار على الفلسطيني وارداه قتيلا في الحال، بذريعة محاولته القيام بعملية طعن في القدس.

وأضافت الوكالة أن إسرائيليا (18 عاما) أصيب بجراح طفيفة بالقرب من كنيس"هورفا" في المدينة القديمة بالقدس ، فيما أصيب إسرائيلي آخر في الخمسينيات بالقرب من بوابة باب العامود بالقدس بطعن في الرقبة والرأس، ووصفت جراحه بالخطيرة.

وأضافت المصادر أن طواقم الاسعاف "نجمة داود الحمراء" قامت بنقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأغلق الجيش كافة أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ومنع آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

المصدر: وكالات