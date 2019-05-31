قطر توضح الأسباب التي دفعتها للمشاركة في قمم مكة الثلاث

غرّد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مشيرا إلى الأسباب التي تقف وراء مشاركة بلاده في القمم الثلاث التي تستضيفها مكة المكرمة.

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وقال رئيس الدبلوماسية القطرية إن بلاده تشارك في هذه القمم، دعما للعمل العربي والإسلامي المشترك، وحرصا على أمن واستقرار المنطقة، ولأن "التحديات العديدة في المنطقة تتطلب تعزيز مفهوم الحوار والتعاون للحفاظ على الأمن الإقليمي".

تأتي مشاركة دولة #قطر في القمم الثلاث المنعقدة في مكة المكرمة انطلاقاً من دعمها للعمل العربي الإسلامي المشترك و حرصها على أمن و استقرار المنطقة و خدمة مصالح شعوبها. التحديات العديدة في المنطقة تتطلب تعزيز مفهوم الحوار والتعاون للحفاظ على الأمن الاقليمي. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) ٣٠ مايو ٢٠١٩

المصدر: RT