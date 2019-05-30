الإفراج عن أردنيين كانا مختطفين في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، أن السلطات السورية تعاونت معها في قضية إطلاق سراح اثنين من مواطنيها خطفا في سوريا قبل أيام.

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إنه ومنذ علم الوزارة باختطاف مواطنين اثنين على خلفية خلاف تجاري قبل 3 أيام، تابعت القضية مع الخارجية السورية من خلال السفارة في دمشق.

وأضاف القضاة أن "القائم بأعمال السفارة الأردنية في دمشق تلقى تأكيدا من الخارجية السورية بأنه قد تم الإيعاز للأجهزة الأمنية السورية للبحث عن المواطنين المختطفين وتحديد مكان احتجازهما بأسرع وقت".

وتابع الناطق الرسمي قائلا: "تم صباح الخميس 30 مايو إخطار السفارة بالعثور عليهما وسلما مساء اليوم للسلطات الأردنية من خلال القنوات الرسمية على الحدود البرية بين البلدين".

وتوجه القضاة بالشكر لوزارة الخارجية السورية على تعاونها ودورها في إطلاق المخطوفين وإعادتهما إلى أهلهما.

تم وبحمد الله مساء هذا اليوم الخميس ومن خلال القنوات الرسمية على الحدود البرية السورية الاردنية تسليم المواطنين الاردنيين الاثنين اللذين تم اختطافهما على خلفية خلاف تجاري قبل ثلاثة ايام، وذلك بعد متابعة حثيثة من الوزارة و سفارتنا في دمشق. @ForeignMinistrypic.twitter.com/VrXcOQGVNl — Sufyan Qudah سفيان القضاة (@Squdah) 30 мая 2019 г.

المصدر: الخارجية الأردينة