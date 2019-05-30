وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بتكثيف تقديم الخدمات في الحرمين الشريفين مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

كما وجه الوزير السعودي بـ "الاستعداد المطلوب لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك من خلال تكليف مجموعة من كوادر الوزارة بخدمة المساجد وضيوف الرحمن".

وبحسب ما أفادت به صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الخميس، فإن مختلف قطاعات الوزارة وفروعها سوف تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأعمال والبرامج التي تتركز في مجملها في متابعة المساجد وتهيئتها وتوفير جميع الاحتياجات لها بما يُمكنّ المصلين من أداء العبادة بكل يسر وطمأنينة، إلى جانب مواصلة أعمال التوعية والإرشاد لقاصدي الحرمين الشريفين بمشاركة أكثر من 100 داعية، وعشرات الداعيات عبر الكبائن في المطارات والمواقيت ومساجدها وفي أروقة الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن الذين يتوافدون خلال العشر الأواخر من رمضان على مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضافت الصحيفة بأن الوزارة كلفت الفرق الرقابية بمختلف فروع الوزارة بمتابعة التزام الأئمة والخطباء بإمامة المصلين طوال العشر الأواخر، وفي أيام العيد، إلى جانب متابعة أعمال شركات الصيانة والنظافة لتهيئة مصليات الأعياد، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين يوم العيد.

وبينت أيضا أن الوزارة تعمل من خلال الملحقيات الدينية بسفارات السعودية، والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة في مختلف دول العالم، لتنفيذ عدد من البرامج النوعية ومنها، إيفاد الأئمة لصلاة التراويح والقيام، وبرنامج إفطار الصائمين.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية