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تركيا: هجمات النظام السوري في إدلب تقوض اتفاق أستانا

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تركيا: هجمات النظام السوري في إدلب تقوض اتفاق أستانا
Twitter @trpresidency
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وجه مجلس الأمن القومي التركي اتهامات إلى السلطات السورية بشن هجمات على المدنيين في منطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا، مشيرا إلى أنها تقوض اتفاق أستانا.

وجاء في بيان لمجلس الأمن القومي التركي، في أعقاب الاجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن "هجمات نظام الأسد على المدنيين في منطقة خفض التوتر (بسوريا) تقوض روح اتفاق أستانة"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية.

وأضاف البيان أن "تركيا تواصل اتصالاتها مع الدول المعنية للحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية جديدة وهجرة جماعية في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

وبحث المجلس أيضا عملية "المخلب" العسكرية ضد المقاتلين الأكراد شمالي العراق. وجاء في البيان بهذا الخصوص أن "تركيا ستواصل كفاحها بنفس العزم والإصرار ضد جميع المنظمات الإرهابية".

جدير بالذكر أن عملية "المخلب" انطلقت يوم 27 مايو الجاري.

المصدر: الأناضول

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