وصل رئيس مجلس وزراء قطر، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، إلى السعودية لتمثيل بلاده في القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها مكة المكرمة يومي الخميس والجمعة.

وأفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية بأن طائرة آل ثاني هبطت في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة، التي يتوافد إليها الرؤساء لينتقلوا لاحقا منها إلى مكة.

وأوضحت الوكالة أن رئيس الوزراء القطري كان في استقباله كل من نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف راشد الزياني، وأمين محافظة جدة، صالح التركي.

من جانبها، نشرت الخارجية السعودية صورة لرئيس الوزراء القطري عقب وصوله إلى المملكة وهو يجلس رفقة نائب أمير منطقة مكة.

#جدة | رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري يصل جدة للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد اليوم بمكة المكرمة. وفي استقباله الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة pic.twitter.com/amJoVN8D9F — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) 30 мая 2019 г.

وتشارك قطر للمرة الأولى على مستوى عال في اجتماعات تستضيفها السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية، يوم 5 يونيو 2017، حينما أعلنت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البرية والجوية والبحرية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب والانحراف عن المحيط الخليجي، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وسبق أن قالت وزارة الخارجية القطرية إن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى رسالة خطية من العاهل السعودي تضمنت دعوته لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة.

ومن المتوقع أن تركز قمم مكة الـ3 على مناقشة قضيتي إيران، خاصة بعد الهجمات الأخيرة على محطي ضخ النفط في السعودية و4 سفن شحن قرب مياه الإمارات، وتسوية الصراع الفلسطيني والإسرائيلي لا سيما في ظل خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن".

المصدر: وكالات