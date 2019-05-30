نور الدين بدوي يمثل الرئيس الجزائري المؤقت في قمتي مكة المكرمة

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن رئيس الحكومة نور الدين بدوي سيمثل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في القمة العربية الطارئة والدورة 14 لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة.

هذا وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة الجزائرية أنه و"خلال القمتين اللتين سيشارك فيهما قادة الدول والحكومات للبلدان الأعضاء في منظمة الدول العربية وكذا منظمة التعاون الإسلامي، سيجري الوزير الأول عدة لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة تندرج في إطار تطوير العلاقات الثنائية".

كما أشار المصدر إلى أن الوزير الأول سيكون مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.

وتنطلق في مكة المكرمة اليوم الخميس 30 مايو أعمال القمتين الطارئتين، الخليجية والعربية، وقمة دورية لمنظمة التعاون الإسلامي منتصف ليلة السبت.

ومن المنتظر أن تكون المشاركة رفيعة المستوى، إذ بدأ توافد القادة والزعماء منذ صباح الخميس على رأس الوفود.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية