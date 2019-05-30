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اجتماع جدة.. المالكي يحذر من تغييب القضية الفلسطينية

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اجتماع جدة.. المالكي يحذر من تغييب القضية الفلسطينية
وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي
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دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي لرفض أي صفقة أو خطة لا تنسجم مع مرجعيات السلام الدولية مؤكدا على ضرورة تكاثف الجهود والوقوف أمام محاولات تغييب قضية فلسطين.

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وطالب المالكي في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الإسلامية بدعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني بشتى الطرق.. ورفض أي صفقة أو خطة لا تتفق أو تنسجم مع القانون الدولي والاتفاقيات والشرعية الدولية وقراراتها والمرجعيات المتفق عليها.

كما شدد على "ضرورة تكاثف الجهود والوقوف أمام محاولات تغييب القضية الفلسطينية وتصاعد الحملة الاستعمارية الإسرائيلية التي تستهدف بشكل رئيسي تهويد القدس وتغيير هويتها وطابعها ومركزها القانوني".

كما وأكد على ضرورة التزام الدول الأعضاء بدعم التحركات الدولية للقيادة الفلسطينية التي تسعى لمواجهة الإجراءات الاستعمارية المتواصلة والمتسارعة "للاحتلال الإسرائيلي".

كما وشدد على "ضرورة إدانة نقل سفارة الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تبعتها إلى القدس ورفض هذا الإجراء غير القانوني الذي يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل عادل قائم على أساس حل الدولتين".

وعلى هامش الاجتماع التقى المالكي بعدد من نظرائه، وأطلعهم خلال اللقاءات على آخر المستجدات والتطورات وكيفية مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية وعلى استمرار التنسيق والتعاون على أعلى المستويات لدعم القضية الفلسطينية.

المصدر: RT

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