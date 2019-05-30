قالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن حالة من التذمر انتابت العاملين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، عقب قرار إلغاء وزارة النقل تصاريح السفر المجانية.

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وأوضحت الجريدة أن ركوب القطارات أصبح لكل المواطنين بمن فيهم موظفو الهيئة من خلال التذكرة، وطالب موظفو الهيئة المسؤولين بالتراجع عن هذا القرار.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين في السكك الحديدية عبد الفتاح فكري، أنه تواصل مع المسؤولين في هيئة سكك الحديد وقطاع النقل، للتراجع عن قرار إلغاء تصاريح السفر المجاني بالقطارات للعاملين، كونه يتعارض مع لائحة السفر بسكك الحديد ويلغي مكسبا يحصل عليه العاملون في الهيئة منذ 25 سنة.

المصدر: الوطن