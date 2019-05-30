"سانا": إصابة 5 مدنيين جراء قصف المسلحين لبلدة قمحانة شمالي حماة

أفادت وكالة "سانا" بإصابة 5 مدنيين جراء قصف صاروخي استهدف فيه المسلحون بلدة قمحانة بريف حماة الشمالي، في سوريا، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤول أمني محلي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة للوكالة أن "المجموعات الإرهابية" المنتشرة في القرى المتاخمة للريف الشمالي الغربي وريف إدلب الجنوبي استهدفت، بعد ظهر اليوم، بعدة صواريخ الأحياء السكنية في بلدة قمحانة، ما تسبب بإصابة خمسة مدنيين من عائلة واحدة بجروح ووقوع أضرار مادية في منازل السكان وممتلكاتهم.

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وذكرت الوكالة أن القصف جاء "في انتهاك جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد" في إدلب، حيث تتمركز المجموعات المسلحة المتطرفة، وفي مقدمتها تلك التي تنضوي تحت لواء "هيئة تحرير الشام" التي يمثل الفرع السوري السابق لتنظيم "القاعدة" والمعروف باسم "جبهة النصرة"، نواتها.

وذكر المصدر نفسه أن الجرحى نقلوا على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب.

وأفادت "سانا" أمس الأربعاء بمقتل امرأة وإصابة 7 مدنيين بجروح، إلى جانب وقوع دمار في المنازل، نتيجة هجوم بالصواريخ شنه المسلحون على بلدتي قمحانة وشطحة، ومدينتي سلحب والسقيلبية في المنطقة نفسها، الأمر الذي أدى أيضا إلى نشوب حرائق في ريف حماة الشمالي.

المصدر: سانا