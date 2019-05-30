في الطريق إلى مكة.. البرهان ينزع البزة العسكرية (صور)

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان بلباس مدني إلى مطار جدة للمشاركة في أعمال القمتين العربية الطارئة والإسلامية في دورتها 14 بمكة المكرمة.

واستقبل البرهان في مطار جدة الدولي من طرف الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبد الله عبد الرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وآخرين.

وقد يكون وصول رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى السعودية بلباس مدني، إشارة إلى قرب الانتقال إلى الحكم المدني واستعادة الاستقرار في هذا البلد العربي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

المصدر: RT