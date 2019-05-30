 
مباشر

في الطريق إلى مكة.. البرهان ينزع البزة العسكرية (صور)

أخبار العالم العربي

في الطريق إلى مكة.. البرهان ينزع البزة العسكرية (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lx4w

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان بلباس مدني إلى مطار جدة للمشاركة في أعمال القمتين العربية الطارئة والإسلامية في دورتها 14 بمكة المكرمة.

واستقبل البرهان في مطار جدة الدولي من طرف الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبد الله عبد الرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وآخرين.

في الطريق إلى مكة.. البرهان ينزع البزة العسكرية (صور)
في الطريق إلى مكة.. البرهان ينزع البزة العسكرية (صور)
في الطريق إلى مكة.. البرهان ينزع البزة العسكرية (صور)
في الطريق إلى مكة.. البرهان ينزع البزة العسكرية (صور)
في الطريق إلى مكة.. البرهان ينزع البزة العسكرية (صور)

وقد يكون وصول رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى السعودية بلباس مدني، إشارة إلى قرب الانتقال إلى الحكم المدني واستعادة الاستقرار في هذا البلد العربي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد تصريحات بولتون واتهامات الجيش.. هل تدفع أمريكا باتجاه سيناريو الحرب مع إيران؟